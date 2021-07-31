И сбоку бантик: стилист показала, как не нужно носить платок на волосах

Шелковый платок в волосах - аксесуар из разряда "шаг влево, шаг вправо - испортил образ". Другими словами, платок выглядит ярко и стильно, но только если правильно его завязать, иначе он может сделать весь лук нелепым.
Стилист Ирина Каховская в своем блоге в Instagram показала на примере, как носить платок, чтобы он выгодно подчеркнул образ.
В виде декора, а не в качестве резинки для волос.
Шелковый платок лучше закрепить заколкой.
В качестве резинки для волос в отпуске и в офисе. На выручку приходят:
В качестве повязки на волосы.
Платок должен сочетаться со всем остальным образом, тогда он не будет выглядеть нелепо.
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1. Завязываем конский хвост.
2. Пропускаем платок через один оборот резинки.
3. Закрепляем шарф надежно.
4. Завязываем бант или нетугой и красивый узел.
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Как правильно завязать и как носить платок в волосах летом 2021 (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)
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