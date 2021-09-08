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В шелковом платье и пальто: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила стильным образом на выход

Автор: RBC.UA

34-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли впервые появилась на публике после объявления о своей второй беременности. Повод нашелся более чем достойный - презентация бьюти-бренда Rose Inc. Теперь косметику от иконы стиля и красоты можно найти в магазине Space NK в Лондоне.

На мероприятие беременная звезда пришла в безупречном образе в светлых тонах и как всегда взорвала сеть своей красотой.

Роузи надела шелковое молочного оттенка платье в бельевом стиле от Bazilika, а сверху накинула легкое белое пальто La Collection. Дополнили лук изысканные босоножки с квадратным носком на высоком каблуке и завязками на щиколотках, а также объемный клатч им в тон. Волосы возлюбленная Джейсона Стетхэма распустила, выровняв их до глянцевого блеска, а макияж сделала в нейтральных тонах. Выглядела будущая дважды мама бесподобно, и фанаты не стали молчать.

Роузи Хантингтон-Уайтли на презентации (фото/видео: instagram.com/rosiehw)

"Так прекрасна", "Просто не могу насмотреться", "Роузи, какая же ты красивая", - пишут поклонники.

Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли уже давно занималась разработкой бьюти-линий для многих известных брендов. А затем решила выпускать косметику и средства по уходу самостоятельно. Ее марку Rose Inc уже оценили многие гуру индустрии.

Ранее беременная Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в облегающем наряде.

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