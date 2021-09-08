У шовковій сукні та пальто: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила стильним образом на вихід

Роузі одягла шовкову молочного відтінку сукню в білизняному стилі від Bazilika, а зверху накинула легке біле пальто La Collection. Доповнили лук вишукані босоніжки з квадратним носком на високих підборах і зав'язками на щиколотках, а також об'ємний клатч їм в тон. Волосся кохана Джейсона Стетхема розпустила, вирівнявши до глянцевого блиску, а макіяж зробила в нейтральних тонах. Виглядала майбутня мама незрівнянно, і фанати не стали мовчати.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі на презентації (фото/відео: instagram.com/rosiehw)

"Така чудова", "Просто не можу надивитися", "Роузі, яка ж ти красива", - пишуть шаyувальники.

Нагадаємо, Роузі Хантінгтон-Уайтлі вже давно займалася розробкою б'юті-ліній для багатьох відомих брендів. А потім вирішила випускати косметику і засоби по догляду самостійно. Її марку Rose Inc вже оцінили багато гуру індустрії.