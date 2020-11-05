Снимите это немедленно: стилист назвала вещи, которые способны "испортить" фигуру

Стилист перечислила предметы гардероба, с которыми стоит быть максимально осторожными в носке
Среди обилия трендов легко растеряться и купить то, что навсегда осядет не недрах шкафа лишь потому, что буквально на глазах испортит фигуру. Поэтому стоит учитывать особенности не только строения тела, но и знать, какие фактуры и геометрические узоры стоит обходить стороной. Стилист Карина Каприэлова рассказала в Instagram, с какими вещами стоит быть осторожным модницам.
Во-первых, это клетка. Для нее точно нужна инструкция к применению. Это геометрический рисунок стоит всегда скрупулезно выбирать и на то есть веские причины:
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Стилист призвала быть осторожной и с другими трендовыми вещами в гардеробе. Так, объемный рукав, который заканчивается на бедрах – это горизонталь, поэтому бедра будут казаться еще больше.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Напомним, что ранее дизайнер Андре Тан рассказал, как добавить в осенний гардероб красок.
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