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Зніміть це негайно: стиліст назвала речі, які здатні "зіпсувати" фігуру

Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст перерахувала предмети гардероба, з якими варто бути максимально обережними

Серед великої кількості трендів легко розгубитися і купити те, що назавжди осяде в глибині шафи лише тому, що буквально на очах зіпсує фігуру. Тому варто враховувати особливості не тільки будови тіла, але і знати, які фактури і геометричні візерунки варто обходити стороною. Стиліст Карина Капріелова розповіла в Instagram, з якими речами варто бути обережним модницям.

По-перше, це клітка. Для неї точно потрібна інструкція до застосування. Це геометричний малюнок варто завжди скрупульозно вибирати і на те є вагомі причини:

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Клітина - це геометричний принт, і не дуже підходить тим, у кого риси обличчя або контури тіла м'які
  • Масштаб клітини теж має значення. Чим ви стрункіше, тим клітка повинна бути дрібніше, і навпаки
  • Клітина може повнити, тому особливо обережно потрібно її використовувати дівчатам з формами

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Стиліст закликала бути обережною і з іншими трендовими речами в гардеробі. Так, об'ємний рукав, який закінчується на стегнах – це горизонталь, тому стегна будуть здаватися ще більше.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Колготки з логотипом можуть візуально повнити не дуже стрункі ноги

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Дівчина з об'ємними стегнами варто уникати шкіряних та латексних фактур. Латекс буде візуально збільшувати стегна, також від нього варто відмовитися власницям повних ніг

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

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  • Пишний рукав, який закінчується в районі талії, здатний візуально розширити стегна і саму талію

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Стьобані речі також можуть надати фігурі додатковий об'єм в проблемних місцях

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Нагадаємо, що раніше дизайнер Андре Тан розповів, як додати в осінній гардероб фарб.

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