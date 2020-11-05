Зніміть це негайно: стиліст назвала речі, які здатні "зіпсувати" фігуру

Стиліст перерахувала предмети гардероба, з якими варто бути максимально обережними
Серед великої кількості трендів легко розгубитися і купити те, що назавжди осяде в глибині шафи лише тому, що буквально на очах зіпсує фігуру. Тому варто враховувати особливості не тільки будови тіла, але і знати, які фактури і геометричні візерунки варто обходити стороною. Стиліст Карина Капріелова розповіла в Instagram, з якими речами варто бути обережним модницям.
По-перше, це клітка. Для неї точно потрібна інструкція до застосування. Це геометричний малюнок варто завжди скрупульозно вибирати і на те є вагомі причини:
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Стиліст закликала бути обережною і з іншими трендовими речами в гардеробі. Так, об'ємний рукав, який закінчується на стегнах – це горизонталь, тому стегна будуть здаватися ще більше.
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Нагадаємо, що раніше дизайнер Андре Тан розповів, як додати в осінній гардероб фарб.
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