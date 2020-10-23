В соблазнительном наряде на прогулку: Ирина Шейк доказала, что мини-шорты актуальны даже осенью

Ирина Шейк обожает стильные, продуманные до мелочей образы, в которых не отказывает себе даже в повседневной жизни. Модель регулярно становится героиней светских хроник модных порталов, вдохновляя своих подписчиков на эксперименты. Несколько часов назад сеть всколыхнул новый из них.

Ирина в новом образе (фото: скриншот instagram.com/celebsquat)

Образ популярной модели составили сочный ярко-оранжевый джемпер, который она кокетливо спустила на одно плечо, показав бретельку от бюстгальтера. В дополнение к нему Ирина подобрала кожаные мини-шорты с замками по бокам, доказав, что даже осенью данная вещь не теряет актуальности. На плечи модель накинула черный удлиненный жакет, а на ноги обула высокие сапоги на каблуках. Завершает стильный и соблазнительный образ черная маленькая сумочка-клатч, а также защитная маска черного цвета. Из аксессуаров она подобрала тонкую золотую цепочку и подвеску. Волосы Ирины были уложены волнами, а макияж выполнен в натуральных тонах. Выглядела молодая мама просто роскошно!

В таком образе Шейк отправилась на мероприятие в бутик Falconeri в район Сохо. На фото, сделанных папарацци, она фигурирует с огромными пакетами, так что наверняка в скором времени можем ожидать появления модели в новых вещах.

Напомним, ранее Ирина Шейк представила новую обложку глянца, где предстала полностью обнаженной.