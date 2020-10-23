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У спокусливому вбранні на прогулянку: Ірина Шейк довела, що міні-шорти актуальні навіть восени

Автор: Ольга Турчанікова

Модель показала новий стильний аутфіт

Ірина Шейк обожнює стильні, продумані до дрібниць образи, в яких не відмовляє собі навіть у повсякденному житті. Модель регулярно стає героїнею світських хронік модних порталів, надихаючи своїх фоловерів на експерименти. Кілька годин тому мережу сколихнув новий з них.

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Ірина в новому образі (фото: скріншот instagram.com/celebsquat)

Образ популярної моделі склали соковитий яскраво-оранжевий джемпер, який вона кокетливо спустила на одне плече, показавши бретельку від бюстгальтера. У доповнення до нього Ірина підібрала шкіряні міні-шорти з замками з боків, довівши, що навіть восени дана річ не втрачає актуальності. На плечі модель накинула чорний подовжений жакет, а на ноги взула високі чоботи на підборах. Завершує стильний і спокусливий образ чорна маленька сумочка-клатч, а також захисна маска чорного кольору. З аксесуарів вона підібрала тонкий золотий ланцюжок і підвіску. Волосся Ірини були укладені хвилями, а макіяж виконаний в натуральних тонах. Виглядала молода мама просто розкішно!

В такому образі Шейк вирушила на захід в бутік Falconeri в район Сохо. На фото, зроблених папараці, вона фігурує з величезними пакетами, так що напевно незабаром можемо очікувати появи моделі в нових речах.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк представила нову обкладинку глянцю, де постала повністю оголеною.

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