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Она совершенна: Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в соблазнительной фотосессии

Автор: RBC.UA

Роузи Хантингтон-Уайтли приняла участие в съемке для глянцевого журнала The Sunday Times Style. Модель и бизнесвумен рассказала про запуск своей косметики Rose Inc, а также про секреты красоты, стиля и семейные дела.

Фото Роузи поделилась в своем блоге.

Роузи Хантингтон-Уайтли также продемонстрировала несколько образов. Супермодель британского происхождения позирует в голубом платье в бельевом стиле, которое надела на голое тело, полупрозрачном, белом с внушительными вырезами по бокам… На обложке она красуется в бежевого оттенка тонком платье на тонких бретельках, которое создает иллюзию "второй кожи". Стиль знаменитой блондинки дополнили солнцезащитные очки в зеркальной оправе.

Роузи Хантингтон-Уайтли в новой съемке (фото: instagram.com/rosiehw)

Для беременной модели разработали соблазнительный образ, который отлично дополнили мокрая укладка, а также макияж с коричневыми smoky и кирпичного оттенка губами. Роузи снята посреди роскошных интерьеров дома на берегу океана. За панорамными окнами видно пальмы и песчаный пляж.

"Идеал", "Ты такая красивая", "Вау", "Просто огонь", "Абсолютная женственность", "Она так круто смотрится", - восхищается армия фанатов супермодели.

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли показала ультрамодный деловой образ.

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