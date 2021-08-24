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Вона досконала: Роузі Хантінгтон-Уайтлі знялася в спокусливій фотосесії

Автор: RBC.UA

Роузі Хантінгтон-Уайтлі взяла участь у зйомці для глянцевого журналу The Sunday Times Style. Модель і бізнесвумен розповіла про запуск своєї косметики Rose Inc, а також про секрети краси, стилю і сімейні справи.

Фото Роузі поділитися у своєму блозі.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі також продемонструвала кілька образів. Супермодель британського походження позує в блакитній сукні в білизняному стилі, яку одягла на голе тіло, напівпрозорому, білому зі значними вирізами з боків... На обкладинці вона красується в бежевого відтінку тонкому платті на тонких бретельках, яке створює ілюзію "другої шкіри". Стиль знаменитої блондинки доповнили сонцезахисні окуляри в дзеркальній оправі.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі в новій зйомці (фото: instagram.com/rosiehw)

Для вагітної моделі розробили спокусливий образ, який відмінно доповнили мокра укладка, а також макіяж з коричневими smoky і цегляного відтінку губами. Роузі знята посеред розкішних інтер'єрів будинку на березі океану. За панорамними вікнами видно пальми і піщаний пляж.

"Ідеал", "Ти така красива", "Вау", "Просто вогонь", "Абсолютна жіночність", "Вона так круто виглядає", - захоплюється армія фанатів супермоделі.

Раніше Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала ультрамодний діловий образ.

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Джейсон СтетхэмРоузі Хантінгтон-УайтліШоу-бізнес