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Совмещение стилей в тренде: стилист показала, как носить бейсболки осенью 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Бейсболки транзитом отправляются из летнего гардероба в осенний. Носить их можно с тренчами, пальто, костюмами, стегаными куртками, в сочетании с шарфами и очками!

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Яна Платонова.

Экспериментируйте и не бойтесь столкнуть стили лбами: бейсболки можно носить и с сумками классических форм, и с обувью на каблуке. Но важно делать это правильно, а чтобы понимать как - изучайте хорошие визуальные примеры.

⠀Бейсболка по-прежнему актуальна (фото: instagram.com/hoskelsa)

Как носить бейсболку осенью 2021: примеры луков

Бейсболка с пальто. Также бейсболку осенью 2021 можно носить с пальто и тренчами.

Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021

Бейсболка с пиджаками и жакетами.

С джинсами и, конечно, со спортивным косюмом.

С рубашками и брюками, пиджаками и куртками, смешивать стили - это весело.


Как носить бейсболку осенью 2021 (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раньше стилист показала, какой принт на одежде в моде этой осенью, от экзотических цветов до зебры.

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Роузи Хантингтон-Уайтли