Поєднувати стилі: стиліст показала, як носити бейсболки восени 2021

Бейсболки транзитом відправляються з літнього гардеробу в осінній. Носити їх можна з тренчами, пальто, костюмами, стьобаними куртками, в поєднанні з шарфами і окулярами!
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Яна Платонова.
Експериментуйте і не бійтеся зіштовхнути стилі лобами: бейсболки можна носити і з сумками класичних форм, і з взуттям на підборах. Але важливо робити це правильно, а щоб розуміти як - вивчайте хороші візуальні приклади.
⠀Бейсболка все ще актуальна (фото: instagram.com/hoskelsa)
Бейсболка з пальто. Також бейсболку восени 2021 можна носити з пальто і тренчами.
Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021
Бейсболка з піджаками і жакетами.
З джинсами і, звісно, спортивним костюмом.
З сорочками і брюками, піджаками і куртками, змішувати стилі - це весело.
Як носити бейсболку восени 2021 (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)
Раніше стиліст показала, який принт на одязі у моді цієї осені, від екзотичних квітів до зебри.