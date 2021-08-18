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Срочно купить: Барбара Палвин показала, как носить самый модный пиджак осени 2021

Автор: RBC.UA

Барбара Палвин продемонстрировала в своем блоге фото с новой рекламной кампании Lancaster. Девушка также показала несколько стильных образов, которые уже сейчас нужно начинать собирать для гардероба будущей осени.

Фото модели опубликованы в ее сети Instagram.

Барбара Палвин обожает сумки, в ее гардеробе их множество. Но с каждым сезоном девушка подбирает себе пару новинок. Тем более, как лицо французского бренда Lancaster, она не сдерживает себя. В новой осенней коллекции бренд сделал акцент на лаконичные сумки строгой формы, разбавив их сочными оттенками. Также Барбара показала милые крошечные сумки с золотистой фурнитурой. Похожие модели стоит приобрести будущей осенью. Как и другие стильные вещи, которые примерила венгерская знаменитость.

Барбара Палвин в новых стильных образах (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

К примеру, объемный клетчатый жакет, который Барбара надела сверху на белую водолазку. Похожий вариант недавно показала коллега Палвин - американская модель и икона стиля, а также жена Джастина Бибера - Хейли. Так что никаких сомнений, что эта вещь пригодится осенью 2021, нет. Другие стильные новинки из данной фотосессии: юбка-плиссе длиной ниже колен, жакет со спущенной линией плеч песочного оттенка, очки-бабочки с полупрозрачными стеклами. а также бежевый тренч, который, похоже, никогда не выйдет из моды. Вдохновляемся!

Также ранее Барбара демонстрировала, как оригинально носить платье-комбинацию.

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