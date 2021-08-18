Терміново купити: Барбара Палвін показала, як носити наймодніший піджак осені 2021

Барбара Палвін обожнює сумки, в її гардеробі їх безліч. Але з кожним сезоном дівчина підбирає собі пару новинок. Тим більше, як обличчя французького бренду Lancaster, вона не стримує себе. У новій осінній колекції бренд зробив акцент на лаконічні сумки класичної форми, розбавивши їх соковитими відтінками. Також Барбара показала милі крихітні сумки з золотистою фурнітурою. Схожі моделі варто придбати майбутньої осені. Як і інші стильні речі, які приміряла угорська знаменитість.

Барбара Палвін в нових стильних образах (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Наприклад, об'ємний картатий жакет, який Барбара одягла зверху на білу водолазку. Схожий варіант нещодавно показала колега Палвін - американська модель і ікона стилю, а також дружина Джастіна Бібера - Хейлі. Так що ніяких сумнівів, що ця річ стане в нагоді восени 2021, немає. Інші стильні новинки з даної фотосесії: спідниця-плісе довжиною нижче колін, жакет зі спущеною лінією плечей пісочного відтінку, напівпрозорі окуляри-метелики, а також бежевий тренч, який, схоже, ніколи не вийде з моди. Надихаємося!