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Срочно обзавестись: стилист назвала 7 вещей, которые никогда не выйдут из моды

Автор: Татьяна Турчаникова

Вещи, которые носили еще в 50-х годах, актуальны и в 2021! Если покопаться в архивах, то можно заметить, что женщины в недалеком прошлом носили практически такие же вещи, как мы с вами сегодня. Как яркий пример - дивы XX века.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Файила Эспиби.

7 вещей, которые нужны каждой, они никогда не выйдут из моды

  • Слитный белый купальник. В таком вы будете чувствовать себя королевой любого пляжа мира, вечная классика.

  • Блузка с рукавами буф. Вот уже который сезон эти рукава особенно популярны среди знаменитостей, но на самом деле они не выходили из моды никогда.

  • Сарафан. В зависимости от того, какую модель вы выберете, можно будет носить эту вещь еще не одно лето.

Платье-ночнушка: стилист показала, как выбрать комбинацию, чтобы она хорошо сидела

  • Тренч. Какая осень без уютного тренча, вечно актуальная одежда, которая идет буквально к любому типу фигуры.

  • Белая рубашка. К брюкам, юбкам, сверху на топ - вариаций, как носить изделие, - множество.

  • Брюки-палаццо. Если на модной волне вы прикупили пару-тройку таких брюк, поздравляем, они вам еще точно пригодятся не один сезон.

Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size

  • Юбка длины миди. Такая юбка вам пригодится для выхода в свет или просто на прогулку по городу - маст-хэв.

Какие вещи нужны в гардеробе каждой девушки (фото: instagram.com/faila_spb)

Если каких-то вещей из данного списка у вас нет, то ситуацию нужно исправлять немедленно.

Раньше стилист рассказала, как носить атласную юбку летом 2021.

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