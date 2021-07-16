Срочно обзавестись: стилист назвала 7 вещей, которые никогда не выйдут из моды

Вещи, которые носили еще в 50-х годах, актуальны и в 2021! Если покопаться в архивах, то можно заметить, что женщины в недалеком прошлом носили практически такие же вещи, как мы с вами сегодня. Как яркий пример - дивы XX века.
Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Файила Эспиби.
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Какие вещи нужны в гардеробе каждой девушки (фото: instagram.com/faila_spb)
Если каких-то вещей из данного списка у вас нет, то ситуацию нужно исправлять немедленно.
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