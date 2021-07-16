Терміново обзавестися: стиліст назвала 7 речей, які ніколи не вийдуть з моди

Речі, які носили ще в 50-х роках, є актуальними і в 2021! Якщо покопатися в архівах, то можна помітити, що жінки в недалекому минулому носили практично такі ж речі, як ми з вами сьогодні. Як яскравий приклад - діви XX століття.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Файла Эспібі.
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Які речі потрібні в гардеробі кожної дівчини (фото: instagram.com/faila_spb)
Якщо якихось речей з даного списку у вас немає, то ситуацію потрібно виправляти негайно.
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