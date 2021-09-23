Стильно и по погоде: стилист показала лучшую одежду на случай дождя

Погода в столице шепчет, мол, собирай чемоданы и лети туда, где тепло и нет дождя. А если серьезно, выживать как-то надо, прогноз не утешительный.

Чтобы настроение было хорошим, просто-напросто нужно одеваться интересно, но по погоде. Стилист Соня Горчакова в Instagram дала свои рекомендации, как не замерзнуть стильно.

Яркая осень (фото: instagram.com/hoskelsa) Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень Верхняя одежда на дождливую погоду: Тренч + утепленная жилетка

Кожаное пальто / тренч

Кожаная рубашка

Удлиненный бомбер

Стеганые куртки: мелкая стежка, простой крой, выглядят свежо и стильно Обувь: Низкие резиновые сапоги удобно носить с брюками

Высокие с юбками, или на прогулки в парк с детьми Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021 Поэтому проанализируйте свой гардероб и выбирайте подходящую для себя резиновую обувь. Кроме резиновой: челси

Жокейские сапоги, сапоги / трубы

Обувь на массивной подошве: ботинки, лоферы и даже туфли. Аксессуары: Зонт

Удобная сумка: крос-боди, шоппер на плечо - свободные руки вам пригодятся для зонта. Головные уборы: Платки

Косынки из кожи

Кожаные / из плащевой ткани панамы

Кепки

Шапки (на холодную погоду) И мой личный лайфхак - очки в цветной / коричневой / черной оправе в стиль образа, помогут скрыть осенний недосып и сделают стильный акцент в аутфите. Лайфаки для увеселения скучно-дождливых дней (фото: nstagram.com/sonya_gorchakova_)