Стильно и по погоде: стилист показала лучшую одежду на случай дождя
Погода в столице шепчет, мол, собирай чемоданы и лети туда, где тепло и нет дождя. А если серьезно, выживать как-то надо, прогноз не утешительный.
Чтобы настроение было хорошим, просто-напросто нужно одеваться интересно, но по погоде.
Стилист Соня Горчакова в Instagram дала свои рекомендации, как не замерзнуть стильно.
Яркая осень (фото: instagram.com/hoskelsa)
Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень
Верхняя одежда на дождливую погоду:
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Тренч + утепленная жилетка
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Кожаное пальто / тренч
- Кожаная рубашка
- Удлиненный бомбер
- Стеганые куртки: мелкая стежка, простой крой, выглядят свежо и стильно
Обувь:
- Низкие резиновые сапоги удобно носить с брюками
- Высокие с юбками, или на прогулки в парк с детьми
Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021
Поэтому проанализируйте свой гардероб и выбирайте подходящую для себя резиновую обувь.
- Кроме резиновой: челси
- Жокейские сапоги, сапоги / трубы
- Обувь на массивной подошве: ботинки, лоферы и даже туфли.
Аксессуары:
- Зонт
- Удобная сумка: крос-боди, шоппер на плечо - свободные руки вам пригодятся для зонта.
Головные уборы:
- Платки
- Косынки из кожи
- Кожаные / из плащевой ткани панамы
- Кепки
- Шапки (на холодную погоду)
И мой личный лайфхак - очки в цветной / коричневой / черной оправе в стиль образа, помогут скрыть осенний недосып и сделают стильный акцент в аутфите.
Лайфаки для увеселения скучно-дождливых дней (фото: nstagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист показала, как носить тренч этой осенью, не хуже, чем инфлюенсеры.