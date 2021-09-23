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Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

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Четвер 23 вересня 2021 20:07
Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу Осінь - не привід одягатися нудно (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Погода в столиці шепоче, мовляв, збирай валізи і лети туди, де тепло і немає дощу. А якщо серйозно, виживати якось треба, прогноз не втішний.

Щоб настрій був хорошим, просто-напросто потрібно одягатися цікаво, але по погоді.

Стиліст Соня Горчакова в Instagram дала свої рекомендації, як не замерзнути стильно.

Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощуЯскрава осінь (фото: instagram.com/hoskelsa)

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

Верхній одяг на дощову погоду:

  • Тренч + утеплена жилетка

  • Шкіряне пальто / тренч

  • Шкіряна сорочка
  • Подовжений бомбер
  • Стьобані куртки: дрібна стібка, простий крій, виглядають свіжо і стильно

Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

Взуття:

  • Низькі гумові чоботи зручно носити з брюками
  • Високі - зі спідницями, або на прогулянки в парк з дітьми

    Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

    Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021

    Тому проаналізуйте свій гардероб і вибирайте відповідне для себе гумове взуття.

    • Крім гумової: челсі
    • Жокейські чоботи, чоботи / труби
    • Взуття на масивній підошві: черевики, лофери і навіть туфлі.

    Аксесуар:

    • Парасоль
    • Зручна сумка: крос-боді, шоппер на плече - вільні руки вам знадобляться для парасольки.

    Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

    Головний убір:

    • Хустка
    • Косинки зі шкіри
    • Шкіряні / з плащової тканини
    • Панами
    • Кепка
    • Шапки (на холодну погоду)

    Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

    І мій особистий лайфхак: окуляри в кольоровій / коричневій / чорній оправі в стиль образу, допоможуть приховати осінній недосип і зроблять стильний акцент в аутфіті.

    Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

    Лайфаки для розваги нудно-дощових днів (фото: nstagram.com/sonya_gorchakova_)

    Раніше стиліст показала, як носити тренч цієї осені, не гірше, ніж інфлюєнсери.

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