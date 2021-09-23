Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу
Погода в столиці шепоче, мовляв, збирай валізи і лети туди, де тепло і немає дощу. А якщо серйозно, виживати якось треба, прогноз не втішний.
Щоб настрій був хорошим, просто-напросто потрібно одягатися цікаво, але по погоді.
Стиліст Соня Горчакова в Instagram дала свої рекомендації, як не замерзнути стильно.
Яскрава осінь (фото: instagram.com/hoskelsa)
Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь
Верхній одяг на дощову погоду:
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Тренч + утеплена жилетка
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Шкіряне пальто / тренч
- Шкіряна сорочка
- Подовжений бомбер
- Стьобані куртки: дрібна стібка, простий крій, виглядають свіжо і стильно
Взуття:
- Низькі гумові чоботи зручно носити з брюками
- Високі - зі спідницями, або на прогулянки в парк з дітьми
Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021
Тому проаналізуйте свій гардероб і вибирайте відповідне для себе гумове взуття.
- Крім гумової: челсі
- Жокейські чоботи, чоботи / труби
- Взуття на масивній підошві: черевики, лофери і навіть туфлі.
Аксесуар:
- Парасоль
- Зручна сумка: крос-боді, шоппер на плече - вільні руки вам знадобляться для парасольки.
Головний убір:
- Хустка
- Косинки зі шкіри
- Шкіряні / з плащової тканини
- Панами
- Кепка
- Шапки (на холодну погоду)
І мій особистий лайфхак: окуляри в кольоровій / коричневій / чорній оправі в стиль образу, допоможуть приховати осінній недосип і зроблять стильний акцент в аутфіті.
Лайфаки для розваги нудно-дощових днів (фото: nstagram.com/sonya_gorchakova_)
Раніше стиліст показала, як носити тренч цієї осені, не гірше, ніж інфлюєнсери.