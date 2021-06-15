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Изысканно и сексуально: стилист показала топ образов с открытой спиной на лето

Автор: Татьяна Турчаникова

Лето - самое время выглядеть стильно и сексуально. Почему именно лето? Ну а когда еще, если не в жаркую погоду, ходить с открытыми ногами или спиной? Главное - не забывайте пользоваться санскрином.

А вот образы, которые будут особенно актуальными этим летом, уже подобрала и показала в своем Instagram стилистка Катерина Ионова.

Платья, сарафаны, топы, в этом сезоне все их объединяет одно: в тренде модели с открытой спиной. Дизайнеры вдохновились ретро - так что каждая девушка теперь может почувствовать себя голливудской звездой "Золотого века", яркой и сексуальной!



Летние наряды с открытой спиной - на волне опулярности (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Образы с открытой спиной на лето 2021

Топ и джинсы / комбинезон

И в офис, и на прогулку с подругами, такие наряды можно найти у относительно недорогих брендов.

Сарафаны

Не имеет значения, на тонких бретельках ваш сарафан или с рукавами-буфами, главное, что спина - открытая.

Платье / юбка и топ

Это беспроигрышное сочетание для горячего лета - и для города, и на пляжные вечеринки.

Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета

Эти наряды особенно актуальны летом 2021 (фото: instagram.com/kate_yourstylist)

Раньше стилист дала полезные лайфхаки по уходу за одеждой.

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