Изысканно и сексуально: стилист показала топ образов с открытой спиной на лето

Лето - самое время выглядеть стильно и сексуально. Почему именно лето? Ну а когда еще, если не в жаркую погоду, ходить с открытыми ногами или спиной? Главное - не забывайте пользоваться санскрином.
А вот образы, которые будут особенно актуальными этим летом, уже подобрала и показала в своем Instagram стилистка Катерина Ионова.
Платья, сарафаны, топы, в этом сезоне все их объединяет одно: в тренде модели с открытой спиной. Дизайнеры вдохновились ретро - так что каждая девушка теперь может почувствовать себя голливудской звездой "Золотого века", яркой и сексуальной!
Летние наряды с открытой спиной - на волне опулярности (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Топ и джинсы / комбинезон
И в офис, и на прогулку с подругами, такие наряды можно найти у относительно недорогих брендов.
Сарафаны
Не имеет значения, на тонких бретельках ваш сарафан или с рукавами-буфами, главное, что спина - открытая.
Платье / юбка и топ
Это беспроигрышное сочетание для горячего лета - и для города, и на пляжные вечеринки.
Пробуем повторить: стилист показала топ лучших образов для жаркого лета