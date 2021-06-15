Вишукано та сексуально: стиліст показала топ образів з відкритою спиною на літо

Літо - саме час виглядати стильно і сексуально. Чому саме літо? Ну а коли ще, якщо не в жарку погоду, ходити з відкритими ногами або спиною? Головне - не забувайте користуватися санскріном.
А ось образи, які будуть особливо актуальними цього літа, вже підібрала і показала в своєму Instagram стилістка Катерина Іонова.
Сукні, сарафани, топи, в цьому сезоні їх об'єднує одне: в тренді моделі з відкритою спиною. Дизайнери надихнулися ретро - так що кожна дівчина тепер може відчути себе голлівудською зіркою "Золотого століття", яскравою і сексуальною!
Літні вбрання з відкритою спиною - на хвилі опулярності (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Топ і джинси / комбінезон
І в офіс, і на прогулянку з подругами, такі наряди можна знайти в относительно недорогих брендів.
Сарафан
Не має значення, на тонких бретельках ваш сарафан або з рукавами-буфами, головне, що спина - відкрита.
Сукня / спідниця і топ
Це безпрограшна комбінація для гарячого літа - і для міста, і на пляжні вечірки.
Пробуємо повторити: стиліст показала топ кращих образів для спекотного літа