С одной сумкой: Тина Кунаки снялась полностью обнаженной для известного бренда

Тина Кунаки приняла участие в съемках новой коллекции сумок от BVLGARI. Лицом данного бренда девушка является уже давно. В этот раз кампания получилась стильной и соблазнительной одновременно. Тина позирует обнаженной, прикрывшись только цветами и сумкой. Волосы жены Венсана Касселя собраны в пучок, макияж - минимальный. Все было задумано так, чтобы не отвлекать внимание от самого главного - натуральной красоты девушки, которая так отлично гармонирует с красотой изделий.

Новая кампания Тины (фото: instagram.com/tinakunakey)

"О боже", "Что за картинка", "Ты невероятная", "Вау", "Мечта", "Восхитительна", "Цветочный дуэт", - пишут фолловеры Тины, которые всегда тепло отзываются о ее работе, а также о необыкновенной красоте.

Тина с мамой (фото: instagram.com/tinakunakey)

Ранее Тина также показала архивное фото со своей мамой, сделанное, когда Кунаки была еще совсем крошкой. На нем мама купает дочь в ванной, которая стоит посреди комнаты. Девочка, которой на фото нет и годика, весело смеется, глядя в камеру. Кажется, малышка уже тогда знала, какое будущее ей уготовано. Снимок Тина выложила в честь дня рождения мамы.

"С днем рождения, королева моего сердца. Мое сердце принадлежит тебе, мама. Я люблю тебя больше, чем саму жизнь", - написала она.

Ранее Тина показала фото в бикини, которое просто взорвало сеть.