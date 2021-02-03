З однією сумкою: Тіна Кунакі знялася повністю оголеною для відомого бренду

Тіна Кунакі взяла участь у зйомках нової колекції сумок від BVLGARI. Обличчям цього бренда дівчина є вже давно. Цього разу кампанія вийшла стильною і привабливою одночасно. Тіна позує оголеною, прикрившись лише квітами і сумкою. Волосся дружини Венсана Касселя зібране в пучок, макіяж - мінімальний. Все було задумано так, щоб не відволікати увагу від найголовнішого - натуральної краси дівчини, яка так чудово гармонує з красою виробів.

Нова кампанія Тіни (фото: instagram.com/tinakunakey)

"О боже", "Що за картинка", "Ти неймовірна", "Вау", "Мрія", "Чудова", "Квітковий дует", - пишуть фолловери Тіни, які завжди тепло відгукуються про її роботи, а також про незвичайну красу.

Тіна з мамою (фото: instagram.com/tinakunakey)

Раніше Тіна також показала архівне фото зі своєю мамою, зроблене, коли Кунакі була ще зовсім крихтою. На ньому мама купає дочку у ванній, яка стоїть посеред кімнати. Дівчинка, якій на фото немає й року, весело сміється, дивлячись у камеру. Здається, малятко вже тоді знала, яке майбутнє їй уготовано. Знімок Тіна виклала на честь дня народження мами.

"З днем народження, королево мого серця. Моє серце належить тобі, мамо. Я люблю тебе більше, ніж саме життя", - написала вона.

Раніше Тіна показала фото в бікіні, яке просто підірвало мережу.