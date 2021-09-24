Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

Грубые ботинки не покидают модные подиумы уже который сезон - и эта осень не стала исключением.
Стилист Яна Лунькова в своем Instagram показала топ ярких образов с грубыми ботинками на осень 2021 и рассказала, что, в целом, ограничений, как их носить, нет.
Все зависит от ваших предпочтений, насмотренности, и, конечно, актуальности используемых в образе вещей. Цвет обуви может быть любым, смело носим светлые ботинки под темные образы и наоборот.
Какая осень без грубых ботинок? (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021
И с шортами, и с юбкой.
Грубые ботинки подходят ко всему (фото: instagram.com/lunkova_yana)
Раньше стилист показала, как лучше всего носить тренч этой осенью, по-спортивному расслабленно.