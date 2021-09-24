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Топ кращих образів: стиліст показала, з чим носити грубі черевики восени

Автор: Тетяна Турчанікова

Грубі черевики не покидають модні подіуми вже який сезон - і ця осінь не стала винятком.

Стиліст Яна Лунькова у своєму Instagram показала топ яскравих образів з грубими черевиками на осінь 2021 і розповіла, що, в цілому, обмежень, як їх носити, немає.

Все залежить від ваших уподобань, надивленості, і, звичайно, актуальності використовуваних в образі речей. Колір взуття може бути будь-яким, сміливо носимо світлі черевики під темні образи і навпаки.

Яка осінь без грубих черевиків? (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Як носити грубі черевики восени 2021:

  • з джинсами
  • брюк
  • спідницею-міні (колготки на ваш розсуд: фантазійні або однотон)
  • шорти
  • плаття
  • з брючним костюмом (для сміливих)
  • з трикотажним костюмом

Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021

Як носити грубі черевики цієї осені: приклади луків

  • І з шортами, і зі спідницею.

  • З коротким платтям

  • З брюками

  • З довгою спідницею

  • Зі спортивними штанами

  • З трендовими брюками

  • З джинсами

Грубі черевики підходять до всього (фото: instagram.com/lunkova_yana)

Раніше стиліст показала, як найкраще носити тренч цієї осені, по-спортивному розслаблено.

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