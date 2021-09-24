Топ кращих образів: стиліст показала, з чим носити грубі черевики восени

Грубі черевики не покидають модні подіуми вже який сезон - і ця осінь не стала винятком.
Стиліст Яна Лунькова у своєму Instagram показала топ яскравих образів з грубими черевиками на осінь 2021 і розповіла, що, в цілому, обмежень, як їх носити, немає.
Все залежить від ваших уподобань, надивленості, і, звичайно, актуальності використовуваних в образі речей. Колір взуття може бути будь-яким, сміливо носимо світлі черевики під темні образи і навпаки.
Яка осінь без грубих черевиків? (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021
І з шортами, і зі спідницею.
Грубі черевики підходять до всього (фото: instagram.com/lunkova_yana)
Раніше стиліст показала, як найкраще носити тренч цієї осені, по-спортивному розслаблено.