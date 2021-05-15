Total black: стилист рассказала, как носить самый практичный тренд лета 2021

Летом 2021 черный цвет будет в особом почете. Тренд сезона total black - более, чем практичный, так что наверняка его полюбят многие.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
Правда, некоторые считают, носить полностью черный образ и не выглядеть при этом скучно - нереально. На самом деле это не так, смотрите подборку вдохновляющих луков на каждый день.
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Как носить черный летом 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)
Напомним, стилист рассказала, что наступающим летом все стильные девушки будут носить ну очень много денима.