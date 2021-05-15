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Total black: стилист рассказала, как носить самый практичный тренд лета 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Летом 2021 черный цвет будет в особом почете. Тренд сезона total black - более, чем практичный, так что наверняка его полюбят многие.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Правда, некоторые считают, носить полностью черный образ и не выглядеть при этом скучно - нереально. На самом деле это не так, смотрите подборку вдохновляющих луков на каждый день.

Как носить Total black летом 2021

  • Актуальные формы, разные оттенки. Обувь, ремень и сумка могут быть с золотыми пряжками.

  • Совмещайте фактуры, сочетайте кожу и качественный тритокаж, деним.

  • Секси-шик. Шелковый топ и узкие брюки, водолазка с высоким горлом и юбка с глубоким вырезом - изысканно, немного нескромно, то, что надо!

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  • Летом тоже бывают холодные вечера, когда так не хватает тепла и уюта!

  • Экспериментировать и носить так, как вам самим нравится.

Как носить черный летом 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Напомним, стилист рассказала, что наступающим летом все стильные девушки будут носить ну очень много денима.

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