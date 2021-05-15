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Total black: стиліст розповіла, як носити найпрактичніший тренд літа 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Влітку 2021 чорний колір буде в особливій пошані. Тренд сезону total black - більш, ніж практичний, тож напевно він полюбиться усім.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Щоправда, дехто вважає, що носити повністю чорний образ і не виглядати при цьому нудно - нереально. Насправді це не так, дивіться добірку надихаючих луків на кожен день.

Як носити Total black влітку 2021

  • Актуальні форми, різні відтінки. Взуття, ремінь і сумка можуть бути з золотими пряжками.

  • Поєднуйте фактури, шкіру і якісний тритокаж, денім.

  • Сексі-шик. Шовковий топ і вузькі штани, водолазка з високим горлом і спідниця з глибоким вирізом - вишукано, трохи нескромно, те, що треба!

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  • Влітку теж бувають холодні вечори, коли так не вистачає тепла і затишку!

  • Експериментувати і носити так, як вам самим подобається.

Як носити чорний влітку 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Нагадаємо, стиліст розповіла, що влітку 2021 всі стильні дівчата будуть носити ну дуже багато деніму.

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