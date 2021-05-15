Total black: стиліст розповіла, як носити найпрактичніший тренд літа 2021

Влітку 2021 чорний колір буде в особливій пошані. Тренд сезону total black - більш, ніж практичний, тож напевно він полюбиться усім.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Щоправда, дехто вважає, що носити повністю чорний образ і не виглядати при цьому нудно - нереально. Насправді це не так, дивіться добірку надихаючих луків на кожен день.
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Як носити чорний влітку 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)
Нагадаємо, стиліст розповіла, що влітку 2021 всі стильні дівчата будуть носити ну дуже багато деніму.