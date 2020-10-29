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Тренч и резиновые сапоги: Ирина Шейк показала, как оставатися стильной в непогоду

Автор: Ольга Турчаникова

Звезда показала новый образ

Ирина Шейк обожает стильные наряды, которые старается надевать даже без повода. Звезда выбирает необычные образы на прогулку с любимой дочерью, а также на мероприятия, которые периодически случаются даже в разгар пандемии. Причем чаще всего модель делает акцент на эффектном мини, которым подчеркивает стройность ног и пропорции фигуры.

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Ирина в новом образе (фото: instagram.com/spletnik_ru)

Несколько часов назад папарацци засняли девушку в очередном откровенном образе, который она выбрала, несмотря на непогоду. Ирина надела черный костюм: мини-юбку и блузу, сверху на который накинула черный тренч от Burberry. Плотные черные колготки и высокие резиновые сапоги Chanel светлого оттенка стали удачным дополнением к образу. Из аксессуаров популярная модель выбрала узкие солнцезащитные очки, а также длинные серьги и маленькую черную сумочку. Волосы Ирина заплела в тугой пучок сзади, а макияж сделала максимально нейтральный.

В таком образе звезда прогулялась с дочерью, а затем в одиночестве. Аутфит звездной красавицы получился ярким и стильным, за что получил массу комплиментов в сети.

Напомним, ранее Ирина Шейк показала стильный минималистический образ в приглушенных оттенках.

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