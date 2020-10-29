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Тренч і гумові чоботи: Ірина Шейк показала, як залишатися стильною в негоду

Автор: Ольга Турчанікова

Зірка показала новий образ

Ірина Шейк обожнює стильні вбрання, які намагається одягати навіть без приводу. Зірка вибирає незвичайні образи на прогулянку з улюбленою дочкою, а також на заходи, які періодично трапляються навіть у розпал пандемії. Причому найчастіше модель робить акцент на ефектному міні, яким підкреслює стрункість ніг і пропорції фігури.

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Ірина в новому образі (фото: instagram.com/spletnik_ru)

Кілька годин тому папараці сфотографували дівчину у черговому відвертому образі, який вона обрала, незважаючи на негоду. Ірина одягла чорний костюм: міні-спідницю і блузу, зверху на який накинула чорний тренч від Burberry. Щільні чорні колготки і високі гумові чоботи Chanel світлого відтінку стали вдалим доповненням до образу. З аксесуарів популярна модель обрала вузькі сонцезахисні окуляри, а також довгі сережки і маленьку чорну сумочку. Волосся Ірина заплела в тугий пучок ззаду, а макіяж зробила максимально нейтральний.

В такому образі зірка прогулялася з дочкою, а потім у самоті. Аутфіт зоряної красуні вийшов яскравим і стильним, за що отримав масу компліментів в мережі.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк показала стильний мінімалістичний образ в приглушених відтінках.

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