З трикотажем і спортивними брюками: стиліст показала, як носити кардиган восени 2021
Чекаєте осінь? Подумки складаєте багатошарові образи? І хочете вже швидше бігти на осінньо-зимовий шопінг? Не забудьте про кардиган: ця частина гардероба в новому сезоні потрібна, як ніколи раніше.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна. Вона запропонувала варіанти поєднання кардигани з іншим одягом.
Як носити кардиган восени: приклади луків на кожен день
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Варіант 1. Поєднуйте кардиган зі спортивними трикотажними брюками, трикотажне плаття в такому союзі теж виглядає просто відмінно. Короткий трикотажний, знову ж таки, топ з довгою спідницею - ще один варіант лука.
- Варіант 2. Довгий тонкий кардиган можна поєднувати з широкими класичними брюками, а ось з денімом в обтяжку в цьому сезоні вони не дружать. Так що скінні під кардиган - не варіант.
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- Варіант 3. Не лише тільки кардиган, але також і довгий жилет будуть в трендах восени 2021. Із взуття до такого вбрання відмінно підійдуть лофери.
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- Варіант 4. Кардиган і широкі штани - варіант на кожен день, який не викличе сумнівів в актуальності вашого образу ні у кого. Також поєднуйте штани з широким топом або футболкою-оверсайз, у другому випадку варто заправити її в штани.
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Як носити кардиган восени 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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