Цветная косуха: как носить кожаную куртку, если она не черная

Какая кожа в тренде в новом сезоне? Натуральная или эко будет ваша куртка, не имеет значения, выбирайте по вкусу и по бюджету, посоветовала Татьяна.

"В чем секрет кожи как "модного" материала? ХарАктерность (добавляет стильного перца в образ) + возможность игры на разнице фактур. Кожа отлично дружит с шерстью, шелком, денимом, твидом, кружевом. Замешайте любой привычный материал с кожей - и образ станет интереснее! А если еще и цвета добавить - то вообще!", - написала Волкова.

Как сочетать цветную "кожанку" с другими вещами

1. Сложные и контрастные сочетания.

2. Карамель плюс голубой - необычное, бросающееся в глаза, сочетание.

3. Монохромный образ.

4. Свежее сочетание - цветная кожа и белый цвет.

5. Цветные кожаные изделия дружат с джинсовыми вещами.

6. Цветная кожа с... другой цветной кожей - на втором фото.

7. Натуральная цветовая палитра.

8. Цветная кожа в сочетании с серым и черным.

Цветная кожа отлично сочетается с любой одеждой (фото: instagram.com/tatvolkova)