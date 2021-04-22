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Цветная косуха: как носить кожаную куртку, если она не черная

Автор: Татьяна Турчаникова

Кожаная куртка не обязана быть черной. Да и курткой единой кожаный гардероб не ограничивается. Особенно - учитывая то, что это эта фактура - глобальный тренд уже не первый сезон и сдавать позиции он не собирается. ⁣⁣

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.⁣⁣⠀

Какая кожа в тренде в новом сезоне? Натуральная или эко будет ваша куртка, не имеет значения, выбирайте по вкусу и по бюджету, посоветовала Татьяна.

"В чем секрет кожи как "модного" материала? ХарАктерность (добавляет стильного перца в образ) + возможность игры на разнице фактур. Кожа отлично дружит с шерстью, шелком, денимом, твидом, кружевом. Замешайте любой привычный материал с кожей - и образ станет интереснее! А если еще и цвета добавить - то вообще!", - написала Волкова.

Как сочетать цветную "кожанку" с другими вещами

1. Сложные и контрастные сочетания.

2. Карамель плюс голубой - необычное, бросающееся в глаза, сочетание.

3. Монохромный образ.

4. Свежее сочетание - цветная кожа и белый цвет.

5. Цветные кожаные изделия дружат с джинсовыми вещами.

6. Цветная кожа с... другой цветной кожей - на втором фото.

7. Натуральная цветовая палитра.

8. Цветная кожа в сочетании с серым и черным.

Цветная кожа отлично сочетается с любой одеждой (фото: instagram.com/tatvolkova)

Не пропустите: какие джинсы будут самыми модными этим летом. От варенок до слоучей.

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Новости Украины стилист
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