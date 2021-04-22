Кольорова косуха: як носити шкіряну куртку, якщо вона не чорна

Яка шкіра в тренді в новому сезоні? Натуральна або еко буде ваша куртка, не має значення, вибирайте за смаком і по бюджету, порадила Тетяна.

"У чому секрет шкіри як "модного" матеріалу? Характерність (додає стильного перцю в образ) + можливість гри на різниці фактур. Шкіра відмінно дружить з шерстю, шовком, денімом, твідом, мереживом. Поєднайте будь-який звичний матеріал зі шкірою - і образ стане цікавішим! А якщо ще й кольору додати - то взагалі!", - написала Волкова.

Як поєднувати кольорову "шкірянку" з іншими речами

1. Складні і контрастні поєднання.

2. Карамель плюс блакитний - незвичайне, що впадає в очі, поєднання.

3. Монохромний образ.

4. Свіже поєднання - кольорова шкіра і білий колір.

5. Кольорові шкіряні вироби дружать з джинсовими речами.

6. Кольорова шкіра з... іншими кольоровими шкіряними речами - на другому фото.

7. Натуральна колірна палітра.

8. Кольорова шкіра в поєднанні з сірим і чорним.

Кольорова шкіра відмінно поєднується з будь-яким одягом (фото: instagram.com/tatvolkova)