Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021

Трендовые дизайны ногтей на эту осень - яркие и незабываемые! Ну кто, скажите, пройдет мимо ногтей с пятнышками, как на шкуре коровы? А цветные кляксы вместо стильного, но немного надоевшего френча? Осторожно: даже если сами вы не делаете ногти, эти идеи могут вас вдохновить записаться к мастеру уже сегодня вечером.
Стилист Катерина Полякова в своем Instagram собрала массу свежих идей, которын понравятся как тем, кто любит минимализм, так и тем, кто обожает быть в центре внимания.
Будет что показать в Instagram! (фото: instagram.com/kyliejenner)