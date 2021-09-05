Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021

Трендовые дизайны ногтей на эту осень - яркие и незабываемые! Ну кто, скажите, пройдет мимо ногтей с пятнышками, как на шкуре коровы? А цветные кляксы вместо стильного, но немного надоевшего френча? Осторожно: даже если сами вы не делаете ногти, эти идеи могут вас вдохновить записаться к мастеру уже сегодня вечером.