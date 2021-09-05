Кольорові розводи та коров'ячі плямки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021

Трендові дизайни нігтів на цю осінь - яскраві і незабутні! Ну хто, скажіть, пройде повз нігтів з цятками, як на шкурі корови? А кольорові плями замість стильного, але трохи обридлого френча? Обережно: навіть якщо самі ви не робите нігті, ці ідеї можуть вас надихнути записатися до майстра вже сьогодні ввечері.