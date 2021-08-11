Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды

Polka dots - невероятно женственный, нежный и волшебный принт, который никогда не выходит из моды.⠀

Такое платье будет в моде всегда (фото: instagram.com/ratandboa)

Он действительно актуален всегда и просто незаменим для легких летних романтичных образов. Платья в горошек никогда не покинут модне подборки.

Какие платья выбирать в 2021:

актуальных фасонов, в разных цветах, сочетаниях, в крупный и мелкий горошек, на любой вкус.

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В тренде - самые разнообразные модели платьев, которые объединяет одно: принт горошек, который идет практически всем, главное - найти свой, любимый!

Осенью такие платья дополняются джемпером или кожаной курткой - и стильно, и тепло!

Для теплых дней отлично подойдут сарафаны со спущенными плечами и изысканным декольте.

Образы в платье горошек на каждый день (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)