Вместе за свободу: Balmain, Vogue France и другие деятели фешн-индустрии призывают поддержать Украину

"Показывая нашу коллекцию, мы прекрасно понимаем, что сегодня в мире происходят более важные вещи. Трудно чувствовать себя правильно, сосредоточившись на подиумах и одежде, поскольку мы с тяжелым сердцем слушаем последние новости. Наши мысли и молитвы с украинцами.

Нас вдохновляет их достоинство, стойкость и преданность свободе. Чтобы чувствовать себя немного менее беспомощным, я сделал пожертвование в фонд "Чрезвычайная ситуация Украина" в УВКБ ООН @refugees.

Агентство ООН по делам беженцев. Я хотел бы предложить всем, кто разделяет мои опасения, подумать о том, чтобы сделать собственное пожертвование. Мы вместе за свободу", – написал Ольвье Рустен, креативный директор Balmain.

"Мы находимся в коллективном состоянии шока и ужаса, поскольку вторжение в Украину продолжает разворачиваться пугающими способами. Многие из нас были ошарашены сообщениями в новостях, поскольку масштаб человеческих жертв теперь стал более ясным.

Мы поддерживаем гуманитарные усилия в Украине через Международный комитет Красного Креста и их Украинский чрезвычайный фонд и призываем всех присоединиться к нам.

Что касается оказания конкретной поддержки перемещенным или уязвимым группам населения на местах в Украине, ряд НПО и организаций активно работают над обеспечением продовольствием, жильем и медикаментами гражданских лиц, пострадавших от кризиса.

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Гости выразили знаки солидарности и поддержки Украины в Милане, Италия, во время #MilanFashionWeek после российского вторжения в Украину (фото: instagram.com/styledumonde)