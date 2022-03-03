Разом за свободу: Balmain, Vogue France та інші діячі фешн-індустрії закликають підтримати Україну

"Показуючи нашу колекцію, ми прекрасно розуміємо, що сьогодні в світі відбуваються більш важливі речі. Важко відчувати себе правильно, зосередившись на подіумах і одязі, оскільки ми з важким серцем слухаємо останні новини. Наші думки і молитви з українцями.

Нас надихає їх гідність, стійкість і відданість свободі. Щоб відчувати себе трохи менш безпорадним, я зробив пожертву до Фонду "Надзвичайна ситуація Україна" в УВКБ ООН @refugees.

Агентство ООН у справах біженців. Я хотів би запропонувати всім, хто поділяє мої побоювання, подумати про те, щоб зробити власне пожертвування. Ми разом за свободу", – написав Ольв'є Рустен, креативний директор Balmain.

"Ми знаходимося в колективному стані шоку і жаху, оскільки вторгнення в Україну продовжує розгортатися страшними способами. Багато хто з нас був приголомшений повідомленнями в новинах, оскільки масштаб людських жертв тепер став більш ясним.

Ми підтримуємо гуманітарні зусилля в Україні через Міжнародний Комітет Червоного Хреста та їх Український надзвичайний фонд і закликаємо всіх приєднатися до нас.

Що стосується надання конкретної підтримки переміщеним або вразливим групам населення на місцях в Україні, ряд НУО і організацій активно працюють над забезпеченням продовольством, житлом і медикаментами цивільних осіб, постраждалих від кризи.

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Гості висловили знаки солідарності та підтримки України в Мілані, Італія, під час #MilanFashionWeek після російського вторгнення в Україну (фото: instagram.com/styledumonde)