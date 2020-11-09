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Как выбрать стильный головной убор для холодного времени года: гид от стилиста

Автор: Ольвия Агаркова

Стилист рассказала, какому головному убору отдать предпочтение осенью 2020

Голова должна быть в тепле – это главное и основное правило. А теперь можно подумать и выбрать головной убор, который будет смотреться стильно и актуально, а также выполнять свою основную функцию. О том, как это сделать рассказала стилист Ирина Алипова на странице в Instagram.

Головной убор находится в портретной зоне, и играет огромную роль в восприятии твоего образа. Даже в самый базовый неприметный образ добавь шляпу - и все, ты стильная.

Давайте разбираться, какие же виды головных уборов существуют, а вы выбирайте то, что вам по душе.

Шляпа федора - самый "заметный" головной убор, в шляпе ты запомнишься всем



Берет - добавит романтичное и слегка французское настроение образу



Бейсболка - добавит спортивной нотки любому образу

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Кепи - соберет образ и придаст даже военной строгости образу



Косынка - также можно носить как бандану, тренд того сезона



Шапка бини - самый теплый вариант для особо мерзлячих

Напомним, что ранее стилист Карина Каприэлова рассказала, какие вещи стоит исключить из гардероба.

Кстати, дизайнер Андре Тан научил, как добавить в осенний гардероб ярких красок.

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