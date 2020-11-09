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Як вибрати стильний головний убір для холодної пори року: гід від стиліста

Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст розповіла, яким головним уборам віддати перевагу восени 2020

Голова повинна бути в теплі – це головне і основне правило. А тепер можна подумати і вибрати головний убір, який буде виглядати стильно й актуально, а також виконувати свою основну функцію. Про те, як це зробити розповіла стиліст Ірина Аліпова на сторінці в Instagram.

Головний убір знаходиться в портретній зоні, і відіграє величезну роль у сприйнятті твого образу. Навіть у самий базовий непримітний образ додай капелюх - і все, ти стильна.

Давайте розберемося, які ж види головних уборів існують, а ви вибирайте те, що вам по душі.

Капелюх федора - самий "помітний" головний убір, в капелюсі ти запам'ятаєшся всім



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Нагадаємо, що раніше стиліст Карина Капріелова розповіла, які речі варто вилучити з гардеробу.

До речі, дизайнер Андре Тан навчив додати в осінній гардероб яскравих фарб.

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