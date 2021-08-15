Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли

Современная икона стиля, британская топ-модель, актриса и успешная предпринимательница в одном лице, невероятно женственная и сексуальная Роузи часто делится своими повседневными образами в Instagram-аккаунте.
Как правило, это очень "носибельные", понятные, простые, но в то же время интересные образы, которые можно легко повторить, рассказала в своем блоге стилист Самаль Сан.
Роузи Хантингтон-Уайтли очень умело сочетает минималистичный дизайн, нейтральную цветовую гамму и трендовые детали.
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оверсайз жакеты и рубашки, трикотажные платья с открытыми плечами или ключицами, брюки, леггинсы, slip dress, массивные ботинки, единичные крупные цепи, геометричные очки, приталенные вечерние платья, структурированные пальто прямого кроя.
Детали - это важно (фото: instagram.com/rosiehw)
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Учимся стилю у британской розы (фото: instagram.com/rosiehw)
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