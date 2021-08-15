Як виглядати жіночно і сексуально: стиліст розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Сучасна ікона стилю, британська топ-модель, актриса і успішна підприємниця в одному лиці, неймовірно жіночна та сексуальна Роузі часто ділиться своїми повсякденними образами в Instagram-акаунті.
Як правило, це дуже "носибельні", зрозумілі, прості, але в той же час цікаві образи, які можна легко повторити, розповіла в своєму блог стиліст Самаль Сан.
Роузі Хантінгтон-Уайтлі дуже вміло поєднує мінімалістичний дизайн, нейтральну колірну гамму і трендові деталі.
Вічна класика: стиліст показала принт на сукні, який ніколи не виходить з моди
оверсайз жакети і сорочки, трикотажні сукні з відкритими плечима або ключицями, штани, легінси, slip dress, масивні черевики, великі ланцюги, геометричні окуляри, приталені вечірні сукні, структуровані пальто прямого крою.
Деталі - це важливо (фото: instagram.com/rosiehw)
Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи
Вчимося стилю у британської троянди (фото: instagram.com/rosiehw)
Раніше Андре Тан розповів, що буде в тренді восени 2021.