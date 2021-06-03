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Как выглядеть женственно и элегантно летом: лайфхаки от стилиста

Автор: Марина Настевич

Персональный стиль основывается на образе жизни, характере и внешних данных. Кто-то предпочитает классический стиль, кто-то любит спорт-шик, а кто-то комфортно чувствует себя в стиле томбой. Но сложно поверить, если вы скажете, что никогда не чувствовали, что хотите быть леди.

О том, как же выглядеть женственно и элегантно летом, рассказала стилист-имиджмейкер Алина Некипелая в своем Instagram.

Как одеваться женственно: лайфхаки эксперта

Выбирайте лёгкие, мягкие, струящиеся ткани

Пастельные тона - основа женственного образа

Выделяем фигуру полностью или наполовину полуприлегающими силуэтами

Оптимальная длина: ниже колена, миди

Каблук, даже небольшой - обязательная составляющая образа

Разнообразная бижутерия, шейные платки, накидки обязательно используем

Нежные не контрастные цветочные принты или горох только добавят женственности

Легкий романтичный или нюдовый макияж

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Напомним, ранее стилист рассказала, как носить и с чем сочетать пастельные тона в одежде.

К слову, известный дизайнер Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного вечера.

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