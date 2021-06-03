Як виглядати жіночно і елегантно влітку: лайфхаки від стиліста

Персональний стиль грунтується на способі життя, характері і зовнішніх даних. Хтось віддає перевагу класичному стилю, хтось любить спорт-шик, а хтось комфортно почуває себе в стилі томбой. Але важко повірити, якщо ви скажете, що ніколи не відчували, що хочете бути леді.
Про те, як же виглядати жіночно і елегантно влітку, розповіла стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла у своєму Instagram.
Вибирайте легкі, м'які, хвилясті тканини
Пастельні тони - основа жіночного образу
Виділяємо фігуру повністю або наполовину напівприлягаючими силуетами
Оптимальна довжина: нижче коліна, міді
Каблук, навіть невеликий - обов'язкова складова образу
Різноманітна біжутерія, шийні хустки, накидки обов'язково використовуємо
Ніжні не контрастні квіткові принти або горох тільки додадуть жіночності
Легкий романтичний або нюдовий макіяж
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Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, як носити і з чим поєднувати пастельні тони в одязі.
До слова, відомий дизайнер Андре Тан розповів, як стати королевою випускного вечора.