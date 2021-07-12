Выгодно подчеркнуть бедра: стилист показала, с чем носить атласную юбку летом 2021

Юбка в бельевом стиле - особенно актуальна летом 2021. Правда, к выбору этой одежды стоит подойти с особым вниманием, так как она требует практически идеальной фигуры и может подчеркнуть то, что кто-то, наоборот, хотел спрятать.
Об этом предупредила стилист Файила Эспиби. Также она рассказала, какие образы можно создать с атласной юбкой в бельевом стиле - и показала в своем Instagram топ идей на каждый день.
На самом деле атласную / сатиновую / шелковую / юбку в бельевом стиле носить можно с чем угодно! Тут главное только два фактора:
Отдельной строкой хотелось бы отметить возвращение атласной юбки в длине мини. В случае с данной моделью, к вышеперечисленным мною пунктам: подтянутой фигуре и фантазии - нужно добавить и стройные ножки.
С белой футболкой
С кроп-топом и пиджаком
С белой рубашкой
С завязанной на животе футболкой
С футболкой и пиджаком
Чтобы не укоротить себе ноги: стилист показала, с чем носить брюки-палаццо
С кроп-топом
С атласным топом
С майкой или боди, на высоком каблуке
Атласная юбка летом 2021 - в каждом Instagram! (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист дала простую схему, как выбрать базовые джинсы в 2021 году.