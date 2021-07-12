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Вигідно підкреслити стегна: стиліст показала, з чим носити атласну спідницю влітку 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Спідниця в білизняному стилі - особливо актуальна влітку 2021. Правда, до вибору цього одягу варто підійти з особливою увагою, бо вона вимагає практично ідеальної фігури і може підкреслити те, що хтось, навпаки, хотів заховати.

Про це попередила стиліст Файіла Еспібі. Також вона розповіла, які образи можна створити з атласною спідницею в білизняному стилі - і показала в своєму Instagram топ ідей на кожен день.

Насправді атласну / сатинову / шовкову / спідницю в білизняному стилі носити можна з чим завгодно! Тут головне звернути увагу тільки два фактори:

  • фігура (часто спідниця з нещільного матеріалу підкреслює наявність животика або не зовсім естетично демонструє стегна). Тому до вибору такої спідниці підходите педантично-прискіпливо.
  • фантазія - саме вона допоможе вам створити яскраві, унікальні та цікаві образи.

Окремим рядком хотілося б відзначити повернення атласної спідниці в довжині міні. У випадку з даною моделлю, до перерахованих вище мною пунктів: підтягнутої фігури і фантазії - потрібно додати і стрункі ніжки.

З чим носити атласну спідницю:

З білою футболкою

З кроп-топом і піджаком

З білою сорочкою

Із зав'язаною на животі футболкою

З футболкою і піджаком

Щоб не вкоротити собі ноги: стиліст показала, з чим носити штани-палаццо

З кроп-топом

З атласним топом

З майкою або боді, на високих підборах

Атласна спідниця влітку 2021 - в кожному Instagram! (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст дала просту схему, як вибрати базові джинси в 2021 році.

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