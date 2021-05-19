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С юбками и спортивными костюмами: стилист показала, как носить сандалии летом 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Сандалии сейчас на пике популярности. Полуспортивные, спортивные, по типу папиных (дедушкиных), их даже называют сандалиями деда, на липучках, с тонкими и широкими ремешками.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Анна Мишаева.

Как можно стильно носить сандалии летом 2021:

  • С легкими платьями и комбинезонами,
  • С брюками и джинсами,
  • С юбками, шортами, бермудами, кюлотами.
  • С костюмами,
  • Со спортивными легкими костюмами.

С шортами разной длины.

С разнообразными брюками.

С платьями, сарафанами в пол, обратите внимание на носки на первом фото.

С самыми разными фасонами юбок, особое внимание обратите на длинные варианты.

Не переборщите с размером: стилист показала, как носить колье-цепь летом 2021

Сандалии - в тренде, носить можно практически с чем угодно (фото: nstagram.com/anna_mishaevna)

Не пропустите, как сочетать джинсовую одежду в одном образе.

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