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Зі спідницями і спортивними костюмами: стиліст показала, як носити сандалі влітку 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Сандалі зараз на піку популярності. Напівспортивні, спортивні, за типом татових (дідусевих), їх навіть називають сандаліями діда, на липучках, з тонкими і широкими ремінцями.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Анна Мішаєва.

Як можна стильно носити сандалі влітку 2021:

  • З легкими сукнями і комбінезонами,
  • З брюками і джинсами,
  • Зі спідницями, шортами, бермудами, кюлотами.
  • З костюмами,
  • Зі спортивними легкими костюмами.

Із шортами різної довжини.

Із різноманітні штанами.

З сукнями, сарафанами в підлогу, зверніть увагу на шкарпетки на першому фото.

З самими різними фасонами спідниць, особливу увагу зверніть на довгі варіанти.

Не переборщіть з розміром: стиліст показала, як носити кольє-ланцюг влітку 2021

Сандалі - в тренді, носити можна практично з чим завгодно (фото: nstagram.com/anna_mishaevna)

Не пропустіть, як поєднувати джинсовий одяг в одному образі.

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