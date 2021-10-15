Заниженная талия и платья-футляры: Андре Тан рассказал, что будет модно в 2022

Что будет в моде в 2022 году: советы Андре Тана

Нью-Йорк

По традиции, первыми тенденции для будущего сезона представили дизайнеры в Нью-Йорке. На подиумах мы увидели то, что так давно ждали: яркие цвета, смелые разрезы, много бахромы и безупречные вечерние платья. Кстати, заниженная талия из нулевых - один из главных хитяр года, и от этой тенденции точно никуда не деться.

Для тех, кто не в тренде, "нулевые" - это много открытого тела, струящиеся ткани, мини, блестки, заниженная талия. Для вдохновения смотрите: Roberto Cavalli, Etro, Versace, Blumarine.

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Лондон

В новом сезоне дизайнеры из Лондона советуют нам не скромничать и быть в центре внимания. Если цветовая палитра - то самая яркая, а лучше - слепящая неоновая. Если прозрачное платье-сетка - то поверх белья.

Не обошлось и без смелых аксессуаров - например, красочных колготок и кружевных чулок, которые легко подстраиваются и под повседневный гардероб, и под вечерние наряды.

Милан

Итальянские дизайнеры настроены на романтику, свидания и вечеринки: в новом сезоне нас ждут босоножки на платформах, кричащие анималистичные принты, возвращение нулевых и нежно-розовые оттенки.

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Париж

По традиции, модный сезон завершил Париж. Дизайнеры представили разнообразие вечерних нарядов, безумные аксессуары на каждый день и (на удивление) провозгласили одним из ключевых трендов офисный стиль.

Что будем носить в новом теплом сезоне? (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Смело можно носить платья-футляры, юбки в складку, деловые пиджаки и костюмы по любому поводу: от шопинга и прогулки с подругой до свидания и вечеринки до утра.