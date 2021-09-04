От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

Один из трендов холодного сезона - принтованная одежда, рисунки будут на платьях, свитерах и даже на штанах. Правда, не любой принт в тренде.
Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram рассказала, какой именно рисунок будет держаться в топах - в сочетании с актуальным кроем, он сделает вашу вещь ультрамодной.
Все перечисленные мною принты вырвались єтой осенью в топ! Не забывайте, что одни принты отлично сочетаются с другими - так что в этом сезоне чем больше - тем лучше.
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Шахматный принт, выбирайте как черно-белые шахматы, так и цветные.
Какие принты на одежде в моде осенью 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раньше стилист рассказала, как носить зеленый цвет осенью, чтобы наряд выглядел актуально.