Від зебри до екзотичних квітів: стиліст показала, який принт для одягу вибрати на осінь

Один із трендів холодного сезону - принтований одяг, малюнки будуть на сукнях, светрах і навіть на штанях. Правда, не будь-який принт в тренді.
Стиліст Ольга Стильно-доступно в своєму Instagram розповіла, який саме малюнок буде триматися в топах - в поєднанні з актуальним кроєм, він зробить вашу річ ультрамодною.
Всі перераховані принти вирвалися цієї осені в топ! Не забувайте, що одні принти відмінно поєднуються з іншими - тож цього сезону чим більше - тим краще.
Надішліть косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021
Шаховий принт, вибирайте як чорно-білі шахи, так і кольорові.
Які принти на одязі в моді восени 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раніше стиліст розповіла, як носити зелений колір восени, щоб наряд виглядав актуально.