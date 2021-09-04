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Від зебри до екзотичних квітів: стиліст показала, який принт для одягу вибрати на осінь

Автор: Тетяна Турчанікова

Один із трендів холодного сезону - принтований одяг, малюнки будуть на сукнях, светрах і навіть на штанях. Правда, не будь-який принт в тренді.

Стиліст Ольга Стильно-доступно в своєму Instagram розповіла, який саме малюнок буде триматися в топах - в поєднанні з актуальним кроєм, він зробить вашу річ ультрамодною.

Всі перераховані принти вирвалися цієї осені в топ! Не забувайте, що одні принти відмінно поєднуються з іншими - тож цього сезону чим більше - тим краще.

Квіти залишаються з нами і в холодному сезоні (фото: instagram.com/hoskelsa)

Надішліть косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021

Тренди принтів осінь 2021

  • Шаховий принт, вибирайте як чорно-білі шахи, так і кольорові.

  • Квіти продовжують цвісти навіть восени,у кожному разі, на одязі, так точно: в основному, великі і дивовижні.

  • Логотипи відомих брендів - сам по собі принт, який, до речі, буде в тренді.

  • Гусяча лапка - трохи підступний принт, тут особливо важливо, щоб виріб був актуального крою.

  • Якщо шахів комусь здасться замало: зверніть увагу на ромби, все яка-не-яка, а різноманітність!

  • Не бійтеся поєднувати в цьому сезоні принти, які раніше здавалися вам несумісними - їх час прийшов!

  • Смужка в цьому сезоні буде різна, і кольорова, і тонка, і широка, і вертикальна, і горизонтальна.

  • Анімалістичний принт теж перекочував з літніх купальників на осінні костюми: жираф, леопард і зебра - вибирайте, що відгукується.

Які принти на одязі в моді восени 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше стиліст розповіла, як носити зелений колір восени, щоб наряд виглядав актуально.

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