С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осенью

Юбка-плиссе так удачно списывается буквально в любой лук - и делает образ своей обладательницы легким, воздушным и женственным, что расставаться с ней из-за холодов совсем не хочется.
К счастью, делать этого и не нужно! Стилист Соня Горчакова в своем Instagram показала топ удачных осенних формул на каждый день, главная героиня которых - юбка-плиссе.
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С чем сочетать юбку-плиссе (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
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