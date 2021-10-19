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С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осенью

Автор: Татьяна Турчаникова

Юбка-плиссе так удачно списывается буквально в любой лук - и делает образ своей обладательницы легким, воздушным и женственным, что расставаться с ней из-за холодов совсем не хочется.

К счастью, делать этого и не нужно! Стилист Соня Горчакова в своем Instagram показала топ удачных осенних формул на каждый день, главная героиня которых - юбка-плиссе.

Как носить юбку-плиссе осенью 2021

  • С жилетом и кедами. Жилет можно сочетать с рубашкой и футболкой, а кеды можно заменить другой обувью.

  • С объемной рубашкой и лоферами. Челси и кеды тоже никто не отменял, смотрите по погоде и настроению.

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  • Черный монохром. Для любительниц строгого лука.
  • С объемным трикотажем. Из обуви - челси и броги.

  • С прямым жакетом, футболкой или свитшотом.

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  • С пиджаком и пальто, талию можно выгодно подчеркнуть узким поясом.

  • Бежевые оттенки в этом сезоне - самые популярные, они подходят практически к любой внешности.

С чем сочетать юбку-плиссе (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист показала, как нельзя носить куртку с пуховиком, уже не модно.

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