З жилетом і об'ємним трикотажем: стиліст показала, як носити спідницю-плісе цієї осені
Спідниця-плісе так вдало списується буквально в будь-який лук - і робить образ своєї власниці легким, повітряним і жіночним, що розлучатися з нею через холоди зовсім не хочеться.
На щастя, робити цього і не потрібно! Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram показала топ вдалих осінніх формул на кожен день, головна героїня яких - спідниця-плісе.
Як носити спідницю-плісе восени 2021
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З жилетом і кедами. Жилет можна поєднувати з сорочкою і футболкою, а кеди можна замінити іншим взуттям.
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З об'ємною сорочкою і лоферами. Челсі і кеди теж ніхто не відміняв, дивіться по погоді і настрою.
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Чорний монохром. Для любительок суворого строгого лука.
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З об'ємним трикотажем. Із взуття - челсі і броги.
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З прямим жакетом, футболкою або світшотом.
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З піджаком і пальто, талію можна вигідно підкреслити вузьким поясом.
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Бежеві відтінки у цьому сезоні - найпопулярніші, вони підходять практично до будь-якої зовнішності.
З чим поєднувати спідницю-плісе (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)